Сніжок, туман і ожеледиця – що чекає українців у вихідні

В Україні у суботу невеликий мокрий сніг та дощ ймовірний лише у північно-східних областях, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише у північно-східній частині невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в західних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на заході країни та півдні Одещини 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 19 грудня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом на 20-21 грудня, на Лівобережжі невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман; на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура 20 грудня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 4-6° тепла); 21 грудня у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті та Одещині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині 20-21 грудня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Синоптики прогнозують, що 22-23 грудня у східних областях опади не очікуються, лише вночі 22 грудня місцями невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У західних областях дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-7° тепла.

На решті території країни без опадів, лише вдень 23 грудня мокрий сніг та дощ, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У столичному регіоні 22 грудня без істотних опадів, уночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, 23 грудня уночі без опадів, вдень мокрий сніг, уночі 2-4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла

Згідно з орієнтовним прогнозом, 24-25 грудня на більшій частині території країни мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (24 грудня вночі у східних областях 3-8° морозу, вдень у південній частині 1-6° тепла).

26-28 грудня в Карпатському регіоні сніг, температура вночі 4-9°, вдень 2-7° морозу, на решті території переважно без опадів, лише вночі 26 грудня на Лівобережжі сніг, температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (26 грудня на крайньому півдні та сході близько 0°).