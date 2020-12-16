«Льодовиковий період»: де в Україні найбільш слизькі дороги

Синоптики попереджають про ожеледицю на автошляхах на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 16 грудня у східних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як передавав Укрінформ, у середу, 16 грудня, в Україні очікується від 3° морозу до 6° тепла, місцями сніг з дощем і туман.