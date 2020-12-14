Через ожеледицю у Києві тільки за вихідні - понад 1300 травмованих

У Києві за вихідні, 12 та 13 грудня, через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 1369 осіб.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська. "12 грудня від ожеледиці травмувалося 947 (832 дорослих, 115 дітей), переохолодження – 2. 13 грудня - ожеледиця 422 (375 дорослих, 47 дітей), переохолодження - 1", - розповіла вона. Читайте також: Як Київ вночі звільняли з крижаної пастки Як повідомлялося, у Києві 14 грудня спостерігатиметься туман та ожеледиця, а видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.