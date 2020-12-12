Як Київ вночі звільняли з крижаної пастки
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА із посиланням на КК «Київавтодор».
"Цієї ночі дорожники посилено обробляли вулиці малоповерхової забудови (приватного сектору). За минулу добу було використано: 692,6 тонн солі; 1339,1 тонн піщано-соляної суміші; 94,5 тонн піску; 64,7 тонн рідких хлоридів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, біля південного Залізничного вокзалу та на підходах до нього на вулиці Липківського - всі тротуари в льоду. Розчищено лише коло входу до приміщення вокзалу та біля супермаркетів.
За прогнозами синоптиків у найближчі дні можливий мокрий сніг і дощ за температури -2°С. Тому, як запевняють у КМДА, кількість техніки може бути збільшено.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського гідрометцентру в Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.
фото: Київавтодор