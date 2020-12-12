Як Київ вночі звільняли з крижаної пастки

Уночі на вулицях Києва працювали 337 одиниць спецтехніки і 35 бригад з ручного прибирання (212 працівників) - обробляли дороги і тротуари протиожеледними засобами.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА із посиланням на КК «Київавтодор».

"Цієї ночі дорожники посилено обробляли вулиці малоповерхової забудови (приватного сектору). За минулу добу було використано: 692,6 тонн солі; 1339,1 тонн піщано-соляної суміші; 94,5 тонн піску; 64,7 тонн рідких хлоридів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як передає кореспондент Укрінформу зранку багато тротуарів, навіть у центрі столиці, залишаються обледенілими, й пішоходи рухаються проїжджою частиною.

Зокрема, біля південного Залізничного вокзалу та на підходах до нього на вулиці Липківського - всі тротуари в льоду. Розчищено лише коло входу до приміщення вокзалу та біля супермаркетів.

За прогнозами синоптиків у найближчі дні можливий мокрий сніг і дощ за температури -2°С. Тому, як запевняють у КМДА, кількість техніки може бути збільшено.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського гідрометцентру в Україні у суботу, 12 грудня, очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

фото: Київавтодор