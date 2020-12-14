Киян попередили про ожеледицю і туман сьогодні у столиці

У Києві 14 грудня спостерігатиметься туман та ожеледиця, а видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає Укрінформ.

"Упродовж 14 грудня в столиці очікується ожеледь, на дорогах – ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у відомстві закликали водіїв бути максимально уважними та дотримуватися безпечної дистанції на дорогах. Також автомобілістам радять не використовувати транспорт з літніми шинами, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

Крім цього, пішоходів закликали бути особливо уважними на проїжджій частині та переходити дорогу в призначених для цього місцях на дозволений сигнал світлофора.

Як раніше повідомляло агентство, в понеділок, 14 грудня в Україні очікуються льодяний дощ та мокрий сніг, у столиці — ожеледиця.