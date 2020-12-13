На початку тижня Україну «накриє» льодяний дощ та мокрий сніг

В понеділок, 14 грудня в Україні очікуються льодяний дощ та мокрий сніг, у столиці - ожеледиця.

Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

«14-го грудня черговий циклон підкине в Україну опадів. Опади - мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг», - написала Діденко.

Найбільш ймовірні на Півночі, у центральних областях, місцями на Заході, зачеплять Одещину. Більша частина Півдня, східні області та Дніпропетровщина належатимуть сухій погоді, хіба що з туманами. У південній частині України та на Сході буде сильний вітер. Температура повітря буде близько нуля - вночі до невеликих «мінусів», вдень до «плюсів».

«Оці мікроколивання - капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледиці. У Києві у понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади вночі та вранці. З другої половини дня попустить. Але ожеледь та ожеледиця – залишаються», - додала Діденко.