На дорогах більшості областей України – ожеледиця

У неділю, 13 грудня, у більшості областей України очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця; температура вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла; на півдні до +10°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. У південній частині країни вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, вдень в західних областях північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5°морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні країни і в Криму вночі 1-6° вище нуля, вдень 5-10° тепла.

У Києві та Київській області також прогнозують мокрий сніг та дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла: у регіоні буде вночі 1-4° морозу, вдень 0-3° тепла.

За словами синоптиків, 14 грудня в Україні, крім південно-східної частини, знову очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; 15 грудня невеликі опади можливі у північно-східних, вночі місцями і в центральних областях. На дорогах північних, західних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті території західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 0-5° тепла (вдень 14 грудня на півдні Одещини 3-8° тепла).

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У столиці та Київській області у ці дні буде хмарно, 14 грудня вночі випаде помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь, 15 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура від 3° морозу до 2° тепла.

На 16-17 грудня синоптики не прогнозують істотних опадів, лише у східних областях вночі 16 грудня випадатиме невеликий мокрий сніг. Температура вночі і вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі у східних областях 0-6° морозу, вдень у західних областях та південній частині країни 0-6° тепла).

У Києві та області буде без істотних опадів, температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла.