Ожеледицю й тумани прогнозують до кінця тижня

У середу, 16 грудня, в Україні очікується від 3° морозу до 6° тепла, місцями сніг з дощем і туман.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"16 грудня хмарно. У східних областях мокрий сніг з дощем, ожеледь, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західних, північних, центральних та Одеській областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході країни 1-6° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 16 грудня без опадів, уночі та вранці можливий туман. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла. На Київщині також сухо, вночі та вдень від 3° морозу до 1° тепла.

17-18 грудня в Україні хмарно з проясненням, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі на північному сході та сході країни 0-5° морозу, вдень на Закарпатті, місцями Прикарпатті та Одещині 4-6° тепла.

У Києві та столичному регіоні 17-18 грудня без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 грудня в Україні переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі у східних областях та в Карпатах 1-6° морозу, вдень у південно-західній частині 1-6° тепла.

У Києві і Київській області 19-20 грудня без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.