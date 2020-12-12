«Суцільна ковзанка»: Кличко зранку перевірив, чи прибирають вулиці столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко зранку перевірив ситуацію з прибиранням вулиць столиці, після чого мав "жорстку розмову" з главами столичних районів і керівниками комунальних служб.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою", - написав Кличко.

Він розповів, що зранку проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. "Півтори доби вже триває негода, сильна ожеледиця. Комунальні служби звітують, що працюють. Але ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка", - зазначив мер, додавши, що за останню добу було більше тисячі звернень киян до травмпунктів.

За його словами, найбільше нарікань на неефективну роботу служб зафіксовано на Оболоні, Святошині, Борщагівці та Лісовому масиві.

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Міський голова зауважив, що Київавтодор вчасно вивів техніку і дороги в Києві почищені. Люди ходять по дорогах, бо тротуарами пройти неможливо.

"Доручив керівництву Київавтодору допомогти районам із прибиранням місць найбільшого скупчення людей – зупинок громадського транспорту, площ біля установ, торгових центрів", - зазначив Кличко.

Він поінформував, що на сьогоднішній зустрічі висловив главам районів невдоволення їхньою роботою і доручив "підняти всі служби" і в чіткій координації ефективно прибрати території районів.

"Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб", - наголосив він.

Міський голова також доручив Київблагоустрою перевірити, як прибирають балансові території, закріплені за приватним бізнесом: біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

«Ключове завдання всіх служб – терміново навести лад у місті. Тим більш, що найближчими днями, за прогнозом синоптиків, погода не зміниться – триватимуть дощ і ожеледиця. Тому всі служби повинні злагоджено і ефективно працювати. Цілодобово», - заявив Кличко.

Як повідомлялося, у КК «Київавтодор» 12 грудня поінформували, що уночі на вулицях Києва працювали 337 одиниць спецтехніки і 35 бригад з ручного прибирання (212 працівників) - обробляли дороги і тротуари протиожеледними засобами.