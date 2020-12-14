Крижаний грудень: тепло згори повільне, а мороз внизу - стійкий

У найближчі пару днів відлиги не варто очікувати, кажуть в Укргідромедцентрі. Але за врожай хвилюватися ще зарано

Після аномально теплої осені такі ж очікування були і щодо зими, але перша половина грудня видалася доволі несподіваною – Україну накрили крижані дощі. Це рідкісний вид опадів, коли дощові краплі замерзають, падаючи на землю, і там утворюють крижану кірку з нерівною шорсткою поверхнею. І хоча візуально це може виглядати дуже красиво, про що свідчать фотографії природи, зроблені у ботанічному саду столиці, але для життя ця погода завдала чимало клопотів. Українці насилу бредуть замерзлими дорогами і більше потрапляють в аварії.

Аварій одразу побільшало на 40%

Синоптики кажуть, що крижані дощі – це особливі опади. Їхнє утворення пов’язується з малорухливим атмосферним фронтом, коли вологе тепле повітря взаємодіє з холодним, що перебуває під ним. І якщо така погода затягнеться надовго, відкладення льоду при крижаному дощі може стати досить значним і досягати кількох сантиметрів.

Як повідомив Віталій Кличко у своєму телеграмі, за 11 грудня більше тисячі киян звернулися до травмпунктів. Водночас, за даними Київської міської адміністрації, за період із 7 до 13 грудня 2020 року чергові Патрульної поліції зафіксували на дорогах Києва 1019 ДТП, водночас як позаминулого тижня було 747 аварій. Коли 12 грудня крижані дощі дісталися й Харківщини, то місцева поліція повідомила, що кількість аварій за добу там зросла на 40%. 12 грудня у самому Харкові через ожеледицю міська маршрутка врізалася у стовп. На щастя, ніхто не загинув, але одну пасажирку довелося госпіталізувати. У Вінниці теж повідомляють про збільшення аварій – на одному з мостів одночасно сталося дві ДТП, де постраждали вісім автомобілів. На Чернігівщині до льодового колапсу на дорогах додався колапс електичний. Станом на 10 ранку 14 грудня в області 172 населених пунктів залишилися знеструмленими через дощ, який миттєво замерзає на дротах, повідомили в обласній адміністрації.

Крижаний колапс на дорогах України привернув увагу світових ЗМІ, пише «Голос Америки». Відео, в якому дівчинка не може встати на тротуар, постійно падаючи, опублікували чимало інформаційних агентств, зокрема американский канал CBS News, турецьке видання TRT World, ірландська агенція RTE News. «Якщо збираєтесь на прогулянку замороженими вулицями Києва, вам напевне захочеться взяти з собою ковзани», – пише TRT World.

А от врожаю поки нічого не загрожує

Подібні погодні вибрики традиційно викликають занепокоєння: а чи не вплинуть вони на врожай озимини. Як зазначає видання Аgravery, подібна ситуація вже траплялася наприкінці 2014-го та на початку 2017-го і тоді критичних пошкоджень озимих аграрії не зазнали.

Коментуючи нинішню ситуацію, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко каже, що така погода є абсолютно нормальною для грудня. «Морози (без снігу) шкоди озимим культурам не можуть завдати», – зазначила Адаменко. За її словами, в групі ризику з вимерзання зараз знаходяться близько 8-10% усіх посівів озимих культур. Але в цілому хвилюватися за врожай не варто. «Поки що озимим нічого не загрожує, принаймні, ми цього не передбачаємо. Але потрібно перевірити на промерзання верхній шар ґрунту. Льодова кірка шкідлива після 30 днів залягання. Але в нашому випадку, довго це явище не триватиме. Найближчими днями ми очікуємо збільшення середньодобової температури. Вдень буде невеличкий плюс, вночі невеличкий мінус. У південних областях буде 5-9°С тепла», – додала пані Адаменко в коментарі Agravery.com.

Власне, мінусова температура на початку грудня має і свої позитивні наслідки для аграріїв, адже це сприяє зменшенню розвитку шкідників, кажуть вчені з «Інституту здоров’я рослин». Але додають, що визначити стан озимих можна лише завдяки проведенню дослідження рослинного матеріалу в лабораторних умовах.

До грудневої криги рослини теж почувалися досить непогано, кажуть в «Інституті зернових культур» НААН України. Учені повідомили, що кінець листопада і перші дні грудня в цілому були задовільними для перезимівлі озимих зернових культур. На початку грудня утримувалася помірна за температурним режимом погода з незначними опадами у вигляді дощу та снігу. Загрозливих агрометеорологічних явищ протягом звітного періоду, які могли б негативно вплинути на перезимівлю озимих зернових культур, не відмічалося.

У найближчі дні теж будемо ковзати, кажуть синоптики

У більшості областей, крім півдня, на дорогах місцями продовжиться ожеледиця

А тим часом на найближчі дні синоптики не прогнозують погодного покращення. За інформацією Укргідромедцентру, 15 грудня у східних, північно-східних та місцями в центральних областях очікується дощ з мокрим снігом, ожеледь. 16 грудня на сході країни сніг; на решті території, 17 грудня в Україні без істотних опадів. У більшості областей, крім півдня, на дорогах місцями продовжиться ожеледиця, а найближчої ночі у західних областях ще й буде туман. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, а вдень близько 0°. Лише на крайньому півдні та заході країни не очікується морозів, а буде 1-6° тепла.

Чого чекати до кінця грудня? За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, грудень нам запам’ятається температурними гойдалками. 18 грудня слід очікувати похолодання – до мінус 7 градусів вдень і до 10-13 нижче нуля вночі. 21-22 грудня потеплішає, але 26 грудня стовпчики термометрів знову опустяться до 7 градусів морозу. А от завершиться перший місяць зими не так, як би нам того хотілося – 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля, а також дощі. Хоча на свято Миколая снігопади все ж пройдуть, а також 27 і 28 грудня.

Що ж, із цим 2020-м ми вже звикли до відсутності стабільності і як жартують користувачі соцмереж, нинішня погода є прекрасним відображенням нестабільного року в цілому, і на інше не варто й було розраховувати.

Юлія Горбань, Київ