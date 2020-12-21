Кличко закликав «не бути легковажними» на святкових локаціях

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян із закликом під час прогулянок святковим Києвом дотримуватися дистанції та обов'язково одягати маску.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко сказав на брифінгу у понеділок.

"Наближаються новорічні та різдвяні свята. Київ, враховуючи ситуацію та дбаючи про безпеку, аби не створювати скупчення людей, облаштував 7 святкових локацій. Ми створили пішохідний маршрут між цими локаціями. І я звертаюся до всіх, хто гулятиме святковим містом, - будь ласка, дбайте про свою безпеку, обов'язково носіть маску, дотримуйтесь соціальної дистанції, не будьте легковажними", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у День Святого Миколая в Києві на Софійській площі відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни.