Зеленський побажав, аби Святий Миколай приніс Україні «під подушку» міцний імунітет

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Святого Миколая та побажав Україні отримати «під подушку і в чобіток» міцний імунітет.

Про це йдеться у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю всіх з прийдешнім Святим Миколаєм! Нехай кожному під подушку та в чобіток він покладе саме те, що вам хочеться, а всій Україні подарує найголовніше, мені здається, сьогодні — міцний імунітет і 36,6! Бережіть себе від вірусів та мозок від брехні! Бережіть своїх близьких! Бережіть нашу Україну!", - зазначив Президент.

Читайте також: Зеленський випустив новий влог про роботу і здобутки

Водночас він нагадав, що біля Офісу Президента розпочав роботу святковий майданчик із ковзанкою, ялинкою, каруселлю та фотозонами.

Зеленський запевнив, що усе є безкоштовним, але бюджетні кошти для встановлення локацій витрачено не було.

"Усе не за державні кошти, дякую усім спонсорами", - додав Глава держави.

Фото: ОП