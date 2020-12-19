Зеленський побажав, аби Святий Миколай приніс Україні «під подушку» міцний імунітет

Зеленський побажав, аби Святий Миколай приніс Україні «під подушку» міцний імунітет

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Святого Миколая та побажав Україні отримати «під подушку і в чобіток» міцний імунітет.

Про це йдеться у влозі, опублікованому на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Вітаю всіх з прийдешнім Святим Миколаєм! Нехай кожному під подушку та в чобіток він покладе саме те, що вам хочеться, а всій Україні подарує найголовніше, мені здається, сьогодні — міцний імунітет і 36,6! Бережіть себе від вірусів та мозок від брехні! Бережіть своїх близьких! Бережіть нашу Україну!", - зазначив Президент.

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Водночас він нагадав, що біля Офісу Президента розпочав роботу святковий майданчик із ковзанкою, ялинкою, каруселлю та фотозонами.

Зеленський запевнив, що усе є безкоштовним, але бюджетні кошти для встановлення локацій витрачено не було.

"Усе не за державні кошти, дякую усім спонсорами", - додав Глава держави.

Фото: ОП

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