Зеленський випустив новий влог про роботу і здобутки
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський записав нове відео про результати роботи владної команди та нещодавні здобутки.
Влог опубліковано на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Продовжую розповідати про нашу роботу й перемоги України. Насамперед поговоримо про держбюджет на 2021 рік, бо довкола нього було стільки дезінформації, що десь у куточку міг тихенько заплакати одинокий Кисельов", - сказав Зеленський.
Також Президент у влозі дякує всім, завдяки кому було повернуто повноваження НАЗК й запроваджено програми з підтримки українських громадян і бізнесу в період пандемії.
"Ну й, звісно, вітаю всіх з прийдешнім Святим Миколаєм! Бережіть себе від вірусів і мозок - від брехні. Бережіть своїх близьких! Бережіть нашу Україну!", - додав Президент.
Фото: ОП