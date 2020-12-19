У Києві запалили вогні на головній ялинці країни

У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, відбулася церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вже традиційно у День Святого Миколая на площі перед Софією столиця розпочинає новорічні святкування та запалює вогнями головну ялинку країни.

Вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.

Цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями офіційне засвічення головної ялинки пройшло без традиційного параду та концерту. Водночас на церемонію зібралася велика кількість людей.

У своїй промові Кличко привітав українців із сьогоднішнім та прийдешніми новорічними і різдвяними святами.

Також мер закликав киян та гостей столиці передати вітання захисникам України, які сьогодні боронять державу на сході країни. Кличко також закликав киян подякувати медикам, які продовжують рятувати життя та здоров'я людей в умовах пандемії.

Головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Автори концепції святкового оформлення Софійської площі обрали тематикою "Казковий ліс". Верхівку новорічної ялинки спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки.

Проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Як повідомлялося, загалом у столиці для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височить на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральну ялинку Подолу встановили на Контрактовій площі. Однак святкування проходитимуть без фестивалів, концертів, великих сцен, фудкортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість новорічний маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.