Головну ялинку Карпат через пандемію «запалять» без розваг

В Карпатах, у центрі ГК «Буковель», сьогодні засвітять ялинку. Через пандемію святкових і розважальних заходів біля неї не буде.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГК «Буковель» Віталія Васильчук.

«На ГК «Буковель» сьогодні засвітять новорічну ялинку, яку ми називаємо поміж собою «Головною ялинкою Карпат». 10-метрова зелена красуня у нас штучна, бо ми бережемо екологію. Вона стоїть просто у центрі містечка, посеред гір. Традиційно під час відкриття новорічної ялинки ми проводили святкові й розважальні заходи. Цього року через пандемію їх не буде», - повідомила Васильчук.

Вона додала, що на «головній ялинці Карпат» переважатимуть гірлянди червоного кольору, бо це – колір буковельського бренду.

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Курорт розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря.