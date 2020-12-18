Головну ялинку засвітять онлайн - де можна подивитися

Святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі Києва відбудеться у День святого Миколая, 19 грудня, о 19:00 і транслюватиметься в режимі онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

"Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки! Ті, хто не матиме можливості потрапити на засвічення новорічної красуні, зможуть зробити це онлайн", - зазначила директор Департаменту культури Діана Попова.

Трансляцію дійства проведе ТРК «Київ», а також його можна буде побачити на Ютуб-каналах ТРК «Київ» КМДА та Офіційному порталі Києва.

Як повідомлялося, для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут у Києві простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни встановлена на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля арки Дружби народів, а центральна ялинка Подолу - на Контрактовій площі. Святкування проходитиме без фестивалів, концертів, великих сцен, фуд-кортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість передбачені світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.