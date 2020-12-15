Сутички на Майдані: до медиків звернувся лише один постраждалий

Станом на 17:00 до медиків звернувся лише один учасник подій на Майдані Незалежності у Києві.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я КМДА.

"Цивільний був доставлений у травмпункт, з легкою травмою, лабораторно оброблений і відправлений додому", - повідомили у Департаменті.

Наразі правоохоронці оточили Майдан Незалежності. Перед цим учасники акції намагалися встановити намети, але силовики почали відтісняти протестувальників. Натомість вони закидали правоохоронців петардами.

Як повідомлялося, під час акції ФОПів на Майдані Незалежності у Києві постраждали близько 40 поліцейських.

Представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, є наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.