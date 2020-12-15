Сутички на Майдані: до медиків звернувся лише один постраждалий

Сутички на Майдані: до медиків звернувся лише один постраждалий

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Укрінформ
Станом на 17:00 до медиків звернувся лише один учасник подій на Майдані Незалежності у Києві.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Департаменту охорони здоров'я КМДА.

"Цивільний був доставлений у травмпункт, з легкою травмою, лабораторно оброблений і відправлений додому", - повідомили у Департаменті.

Наразі правоохоронці оточили Майдан Незалежності. Перед цим учасники акції намагалися встановити намети, але силовики почали відтісняти протестувальників. Натомість вони закидали правоохоронців петардами.

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Як повідомлялося, під час акції ФОПів на Майдані Незалежності у Києві постраждали близько 40 поліцейських.

Представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, є наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.

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