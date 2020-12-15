Поліція посилила заходи безпеки через акції в урядовому кварталі

Столичні правоохоронці посилили безпеку в урядовому кварталі міста.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні біля Верховної Ради України та інших органів державної влади в центрі столиці заплановано проведення масових заходів. Аби не допустити жодних правопорушень та забезпечити мирне проведення акцій, правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі”, - зазначили в поліції, однак не уточнили, хто саме організовує масові акції.

Публічну безпеку і правопорядок у посиленому режимі забезпечують поліцейські спільно з військовослужбовцями НГУ.

Представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу для дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства та попереджають про недопустимість будь-яких правопорушень.

Водночас у поліції попередили, що у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, і закликали водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, планує, зокрема, розглянути у другому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік, законопроєкт "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", що передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.