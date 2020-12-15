Підприємці у Києві перекрили Хрещатик - мітингують проти карантину

В Києві кількатисячна демонстрація підприємців перекрила Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підприємці протестують проти введення карантинних обмежень, а також проти посилених таких обмежень на території країни в період з 8 по 25 січня.

Підприємці у Києві перекрили Хрещатик / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Раніше зранку також через протести підприємців були перекриті вулиці Грушевського, Садова та Інститутська.

Це — найчисельніший мітинг ФОПів за останній час.

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Представники ФОПів проводять свої акції під стінами ВР ще з початку грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

У вівторок, 15 грудня, столичні правоохоронці посилили охорону центру міста.