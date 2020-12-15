Підприємці у Києві перекрили Хрещатик - мітингують проти карантину
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Підприємці протестують проти введення карантинних обмежень, а також проти посилених таких обмежень на території країни в період з 8 по 25 січня.
Підприємці у Києві перекрили Хрещатик / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Раніше зранку також через протести підприємців були перекриті вулиці Грушевського, Садова та Інститутська.
Це — найчисельніший мітинг ФОПів за останній час.
Представники ФОПів проводять свої акції під стінами ВР ще з початку грудня.
Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.
У вівторок, 15 грудня, столичні правоохоронці посилили охорону центру міста.