Під Радою мітингують ФОПи, рух транспорту перекритий

Під Верховною Радою відбувається багатолюдний мітинг ФОПів, через що перекритий рух транспорту на прилеглих вулицях.

Як передає кореспондент Укрінформу, вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті також і для пішоходів.

Журналістів пропускають за посвідченнями.

Це найчисельніший мітинг ФОПів за останній час.

Як повідомляв Укрінформ, представники ФОПів проводять свої акції під стінами ВР ще з початку грудня.

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Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

У вівторок 15 грудня столичні правоохоронці посилили охорону центру міста.