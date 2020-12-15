Під час акції ФОПів на Майдані постраждали близько 40 поліцейських

Під час акції ФОПів на Майдані Незалежності у Києві постраждали близько 40 поліцейських.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Сьогодні у центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з площі Конституції до Майдану Незалежності. Коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина, й учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики. У результаті одного поліцейського вдарили по голові, і він втратив свідомість. Ще близько 40 отримали хімічні опіки очей”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинне законодавство.

Як повідомлялося, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, є наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.