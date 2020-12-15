ФОПи намагалися встановити намети на Майдані, сталися сутички з поліцією

Учасники акції ФОПів намагалися встановити намети на Майдані Незалежності у Києві, але поліція завадила цьому.

Як передає кореспондент Укрінформу, між правоохоронцями та учасниками акції почалися сутички і штовханина. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

У свою чергу Патрульна поліція Києва повідомила у Телеграм-каналі, що у зв'язку із проведенням масових заходів на Хрещатику рух транспорту тимчасово обмежено.

Сутички на Майдані між ФОПами і поліцією / Фото: Анатолій Сірик, Олег Давиденко, Укрінформ

Поліція проводить із учасниками акції превентивні заходи для відновлення правопорядку на Майдані Незалежності і закликають учасників заходу дотримуватися мирного формату його проведення. Про це інформує пресслужба МВС.

“Поліція Києва закликає організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокацій та дотримуватися заявленого мирного формату проведення заходу”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ФОПи проводять акції під Верховною Радою та у центрі Києва, протестуючи проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

У вівторок, 15 грудня правоохоронці посилили охорону центру Києва.