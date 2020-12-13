Столична поліція посилила охорону біля Офісу Президента

Національна поліція посилила заходи безпеки біля будівлі Офісу Президента, однак обіцяє, що доступ громадян на територію обмежено не буде.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що доступ громадян до Офісу президента України не обмежується, однак, правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

"Перед ОП облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, біля Офісу Президента України на час новорічних свят облаштують безкоштовну ковзанку, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.