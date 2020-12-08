На Миколая під ОП відкриють безкоштовну ковзанку і карусель

Біля Офісу Президента України на час новорічних свят облаштують безкоштовну ковзанку, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.

Працюватиме локація з дотриманням карантинних вимог, повідомили Укрінформу у пресслужбі ОП.

“На площі біля Офісу Президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей та дорослих "Миколай приймає друзів". На його території розташовуватиметься ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая та святкові фотозони”, - йдеться в повідомленні.

Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі, ковзани можна буде принести із собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання.

Крім того, діти зможуть написати та відправити листа Святому Миколаю.

Планується, що святковий майданчик і фотозони діятимуть без вихідних з 10:00 до 21:00.

“Локація буде працювати з дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів – обов’язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів майданчику регулюватиметься при вході”, - запевнили в Офісі глави держави.

У той же час в ОП поінформували, що новорічні атракціони і декорації будуть встановлені меценатами та доброчинцями без використання бюджетних коштів.

“Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав бізнес бути соціально відповідальним, зокрема втілювати та підтримувати проекти для дітей”, - додали в ОП.

Святкове відкриття локації має відбутися у День Святого Миколая, 19 грудня.

Водночас в ОП зауважили, що у разі введення заходів локдауну рішення про роботу майданчика буде ухвалене з урахуванням карантинних обмежень.

За даними кореспондента Укрінформу, наразі на місці святкових локацій ведуться роботи зі встановлення ковзанки. Зокрема встановлено платформу для ковзанки, місце огороджено металевим парканом.

Прохід вулицею Банковою повз будівлю ОП лишається вільним

Як повідомляв Укрінформ, минулого року біля Офісу Президента також працювала безкоштовна новорічна ковзанка. Її розмір становив 12х28 метрів.