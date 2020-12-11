У Авакова кажуть, що поліцейським треба підняти зарплати у кілька разів

У Авакова кажуть, що поліцейським треба підняти зарплати у кілька разів

Укрінформ
Існує невідповідність заробітної плати слідчого поліції і навантаження, яке на нього йде, тому потрібно підвищувати зарплату поліцейським.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде, з тим, що не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 тисяч гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць. Тож є певна ситуація, що потрібно підвищувати рівень зарплати поліцейським», - сказав він.

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Геращенко нагадав про раніше опубліковану ним статистику щодо порівняння зарплат, які за рік отримують співробітники різних правоохоронних органів, і зазначив, що зарплатня поліцейського за рік і зарплатня співробітника НАБУ за рік різняться у 5-6 разів.

«Але справи, які розплутують поліцейські, бувають не менш складні і не менш нагальні і важливі, ніж у співробітників НАБУ. Звісно, що працівники поліції, знаючи, що в НАБУ зарплатня у 5-6 разів вища, задають питання: а чому так? У жодній західній країні немає такого, що співробітник одного правоохоронного органу отримує у стільки разів більше, ніж співробітник іншого правоохоронного органу», - поінформував Геращенко.

За його словами, реформи мають відбуватися не лише у поліції, - вони мають паралельно зі змінами у поліцейській системі проходити і в прокуратурі, і в судовій системі.

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Він також висловив кілька думок щодо того, що треба зробити, щоб випадків, коли правоохоронні органи займаються здирництвом, а не захистом інтересів держави і громадян, було менше. Зокрема, на його думку, необхідно збільшити кількість слідчих суддів у найбільш завантажених судах.

«Наприклад, сьогодні суддя у Печерському суді може отримати за день 30-40 звернень від правоохоронців з вимогою провести обшуки. Це може бути 1000 сторінок тексту. А за КПК у судді є 24 години на прийняття рішення, чи надати дозвіл на обшук чи арешт рахунків, чи не надавати. Я перепрошую, але жодна людина не в змозі 1000 сторінок тексту перечитати за 1 день, вникнути в них. І, як правило, судді, не читаючи, підмахують сотні рішень про обшуки, про арешти майна і рахунків, а після цього такі арешти потрібно знімати також рішенням суду, і після того багато хто з підприємців стикається з незаконними діями. Тому я вважаю, що в таких судах, як Печерський, Шевченківський у місті Києві, на яких є найбільше навантаження, треба мінімум вдвічі збільшувати кількість слідчих суддів», - зазначив заступник міністра.

Він уточнив, що те ж саме потрібно зробити з судами в облцентрах, на території районів яких розташовані облуправління прокуратури, поліції, СБУ.

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Також Геращенко поінформував, що в нашій країні прокурор за статтею 36 статтею КПК може зупинити будь-яку дію слідчого, а також може звернутися до керівництва слідчого органу, у випадку, якщо слідчий, наприклад, «заганяє інвесторів», щодо відсторонення цього слідчого, щоб заблокувати ймовірні незаконні дії.

«На жаль, я у своєму житті не бачив, щоб прокурори користувалися такими правами і блокували незаконні дії слідчих. Я хотів би, щоб це було частіше», - уточнив заступник глави МВС.

Він також повідомив, що саме керівництво слідчих органів, якщо бачить обґрунтовані звернення від підприємців щодо того, що слідчі зловживають своїми повноваженнями і використовує їх на шкоду бізнесу, повинно давати оцінку діям таких слідчих.

Окремо він зазначив, що наразі МВС дуже приємно працювати з Міністертвом юстиції, бо команда очільника Мін'юсту Дениса Малюськи "дійсно наводить відкрито порядок з реєстрами, вичищає корупціонерів, які раніше займалися системним здирництвом", тощо.

"Тому з Мін'юстом у нас є повне взаєморозуміння, з прокуратурою воно вибудовується. Що стосується судової сфери, то там потрібно, що ВРП почала працювати як треба, а як треба, на мій погляд – це захищати добрих суддів, які судять чесно, а злих суддів – вичищати. Поки що не завжди так буває", уточнив Геращенко.

Раніше у Фейсбуці Геращенко опублікував інфографіку щодо видатків на утримання різних правоохоронних органів на 2020 рік, де зазначено, що річна зарплата поліцейського цього року може становити 258, 7 тис. грн. на одного працівника, на працівника податкового органу така зарплата може становити 329, 1 тис грн, співробітника СБУ - 451, 2 тис. грн, співробітника ДБР – 885, 3 тис. грн, співробітника НАБУ 1, 32 млн грн.

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