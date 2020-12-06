Київські поліцейські розпочали курси кризових перемовників - Крищенко

У столичній поліції організували курси з підготовки перемовників у кризових ситуаціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва у Фейсбуці.

Зазначається, що така необхідність виникла після сотень повідомлень про замінування та самогубства, а також збільшення випадків захоплення заручників. «Тож на базі тренінгового центру поліції Києва стартував перший тренінг для поліцейських, які виявили бажання стати фахівцями у кризових перемовинах», - йдеться у повідомленні.

У відкритті цього курсу для поліцейських взяв участь керівник столичної поліції Андрій Крищенко, який наголосив на важливості такого напрямку у роботі правоохоронців:

«За цей рік сталося багато небезпечних ситуацій у різних містах України, почастішали виклики про захоплення заручників та замінування. Тому ми врахували всі аспекти діяльності та практичний досвід інших країн і вирішили створити групу перемовників у кризових ситуаціях. Це потрібно для того, аби максимально професійно діяти для мирного вирішення ситуацій», - зазначив він.

До проведення занять залучені професійний перемовник столичної поліції Вадим Рахліс, фахівець із медіації Андрій Бігдан, режисер Сергій Тихонов. Фахівці проводять заняття з поліцейськими та готують їх до можливих переговорів з особами, котрі погрожують життю і здоров’ю людей або ж хочуть завдати шкоди собі.

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«Ми впевнені, що курси є необхідними та корисними у поліцейській роботі. Аби мінімізувати ризик загострення небезпеки для людей, на виклик буде залучатись група кризових перемовників», - додала тимчасова виконувачка обов’язків начальника управління кадрового забезпечення поліції Києва Вікторія Азарова.

Наразі курс проходять 15 правоохоронців. Це працівники різних структурних підрозділів, які виявили бажання та були відібрані керівниками для проходження навчання за своїми особистими якостями та професійними навичками. Курс триватиме три місяця та складатиметься із 6 модулів, які передбачають теоретичний та практичний блоки.