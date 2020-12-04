У Харкові представили особовому складу нового керівника ГУ Нацполіції в області Андрія Рубеля, який до цього призначення очолював Департамент стратегічних розслідувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації Поліції Харківщини.

Представили нового керівника державний секретар МВС Олексій Тахтай та голова Національної поліції Ігор Клименко.

Тахтай відзначив, що Рубель – досвідчений офіцер з 16-річним стажем роботи в оперативних підрозділах. Голова Нацоліції Ігор Клименко зазначив, що найголовнішим пріоритетом в роботі поліції є довіра громадян. Відтак керівник поліції регіону має відповідно організувати роботу підлеглих. Також Клименко окреслив пріоритетні завдання для харківської поліції на найближчий час, серед яких - боротьба із наркозлочинами, активізація протидії організованій злочинності, здійснення комплексу превентивних заходів для зменшення аварійності на автошляхах міста та області.

Поліцію Харківщини очолив Андрій Рубель

Повідомляється, що Андрій Рубель народився у 1982 році на Чернігівщині. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом’янського районного управління Києва. В період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах у поліції міста Києва та області, в ГУБОЗ МВС України, Департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

Згідно з декларацією, Рубель за 2019 рік отримав 174 631 грн зарплати як керівник Департаменту стратегічних розслідувань і 406 572 грн зарплати за роботу у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції. Також він повідомив, що має 10 тис. доларів готівкою та 97 тис. грн на рахунку в «ПриватБанку».

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Спільно з дружиною Рубель володіє трьома квартирами в Києві та двома земельними ділянками на Київщині. Поліцейський має право власності на автомобіль Audi Q7, а його дружина - на автомобіль Honda CR-V.

Раніше, з квітня 2019 року, поліцію Харківщини очолював Валерій Сокуренко. Наразі він знову став ректором Харківського національного університету внутрішніх справ, де працював до ГУНП з листопада 2015 року по квітень 2019 року.