На Київщині вихідними поліція зафіксувала понад 140 порушень карантинних вимог

Поліціянти Київщини упродовж вихідних задокументували 141 порушення карантинних вимог, з яких 60 стосуються порушень, здійснених суб’єктами господарювання.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Київської області у Фейсбуці.

«Цими вихідними... перевірено 799 суб’єктів господарювання, зокрема 162 заклади громадського харчування, 311 закладів торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 25 розважальних закладів та 92 перевізники. Працівники поліції склали 60 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у цих випадках штрафні санкції передбачені у розмірі від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень і на посадовців - від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень.

Також щодо порушників, які перебували у громадських місцях, транспорті, магазинах і не погоджувалися із законними вимогами поліціянтів, було виписано 79 постанов про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 44-3 КУПАП. Штраф у цих випадках передбачений у розмірі від 170 до 255 гривень.

Поліціянти столичної області припинили роботу 2 ресторанів, які попри карантинні обмеження продовжили свою діяльність під час карантину вихідного дня.

Такі порушення виявили у Броварському та Вишгородському районах. За усіма фактами відкриті провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

Як повідомлялося, в Україні з 00.00 годин 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, запроваджений Кабінетом Міністрів до 30 листопада 2020 року.