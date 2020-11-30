У Києві на карантин закриті 6 шкіл, на «дистанційці» - 1137 класів

У Києві на карантин через коронавірус закрито 6 шкіл та переведено на дистанційне навчання 1137 класів у 289-ти школах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Усього хворих на коронавірус школярів у нашому місті - 1401. Також хворіють понад 1030 педагогів", - розповів він.

За словами мера, у 156 дитячих дошкільних закладах, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 219 груп.

"8 садочків повністю закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 49%", - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.