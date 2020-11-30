Штрафи за відсутність маски: за вихідні у Києві склали 208 протоколів
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
Як поінформували у поліції, за ці вихідні правоохоронці перевірили 1510 закладів господарської діяльності: розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри тощо.
"За результатами цих перевірок на посадових осіб складено 198 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у цих закладах поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. За порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП було складено 208 адмінпротоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.
Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.
У цей період закриті спортивні зали, фітнес-центри та басейни, торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.