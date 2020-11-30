Штрафи за відсутність маски: за вихідні у Києві склали 208 протоколів

Поліцейські Києва за останні вихідні склали 406 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень, зокрема 208 за нехтування громадянами засобами індивідуального захисту.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

Як поінформували у поліції, за ці вихідні правоохоронці перевірили 1510 закладів господарської діяльності: розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри тощо.

"За результатами цих перевірок на посадових осіб складено 198 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у цих закладах поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. За порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП було складено 208 адмінпротоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе.

У цей період закриті спортивні зали, фітнес-центри та басейни, торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.