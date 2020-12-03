Крищенко каже, що столичній поліції бракує 10-12% кадрів

Неукомплектованість кадрами у поліції міста Києва у середньому наразі знаходиться на рівні 10-12%.

Про це очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив у інтерв'ю “РБК-Україна”, передає Укрінформ.

“Я б не назвав його гострим (дефіцит кадрів — ред.), були часи, коли він був гострішим. Взагалі у нас приблизно 10-12% некомплект в середньому. Є служби, слідчі підрозділи, оперативні, які більше укомплектовані, є ті, де більший некомплект. Це пов'язано і з умовами несення служби, графіком, грошовим забезпеченням”, - сказав Крищенко.

Читайте також: Поліція може обмежити вхід на Софійську площу під час новорічних свят

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що в патрульній поліції по всій країні некомплект на той момент становив 17,5%.