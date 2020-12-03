Поліція може обмежити вхід на Софійську площу під час новорічних свят

Поліція може обмежити вхід на Софійську площу у Києві, де знаходиться новорічна ялинка, щоб не допустити масового скупчення людей

Про це очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Укрінформ.

“Поліція може обмежити доступ до території, і вони (люди - ред.) там не зберуться. Грубо кажучи, ми можемо обмежити захід на площу (Софійську площу – ред.). Якщо буде введена така заборона (локдаун - ред.), то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць. А якщо хтось буде не виконувати законні вимоги поліції, то є адміністративна і навіть кримінальна відповідальність”, - сказав Крищенко, відповідаючи на запитання, як у випадку локдауну на новорічні свята діятиме поліція щодо ймовірних масових кількатисячних зібрань громадян під ялинкою.

Щодо алгоритму дій поліції на Різдво, якщо люди масово підуть в церкви, очільник столичних поліцейських зазначив, що вже все відпрацьовано, бо це було у квітні-травні цього року на Великдень.

"Є чіткі вимоги щодо того, щоб була дистанція 1,5 метра, маски на обличчях, щоб люди заходили не одразу, почергово. Це все поліція контролює", - уточнив він.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 2 грудня заявив, що Кабінет Міністрів скасовує карантин вихідного дня та готує новий план обмежень, який буде застосований найближчим часом.

Cекретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що влада нині обговорює питання щодо дати запровадження локдауну - у грудні чи з 2 січня.

В Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.