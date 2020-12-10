Поліція із початку року направила до суду 2,9 тисяч кримінальних справ про корупцію

Поліція із початку року направила до суду 2,9 тисяч кримінальних справ про корупцію

Укрінформ
Національна поліція за 10 місяців цього року направила до суду 2900 обвинувальних актів у кримінальних провадження про щодо корупції.

Про це під час V міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» заявив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент Укрінформу.

«Національній поліції підслідно небагато корупційних злочинів, це близько 12 статей ККУ. А щодо статистики - ми за 10 місяців цього року направили до суду з обвинувальними актами 2900 кримінальних правопорушень (корупційних – ред.), з них 1,5 тисячі – це щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. У той же час за аналогічний період 2019 року було 2400 таких кримінальних правопорушень. Фактично, на 500 кримінальних правопорушень в цьому році ми направили більше до суду», - повідомив Цуцкірідзе.

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На його думку, такі дані свідчать не тільки про стрімку динаміку зростання корупційних злочинів, але і про рівень свідомості громадян, які заявляють про корупцію, а також про те, що поліція спільно з прокуратурою і судом почали більш ефективно працювати у цьому напрямі.

Цуцкірідзе констатував, що напрямів, де ще залишається корупція, дуже багато - це і фінансово-кредитна система, і банківська система, і агропромисловий комплекс, освіта, охорона здоров’я тощо.

Зі свого боку у МВС поінформували, що у 2020 році поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень, наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю.

Уточнюється, що сума збитків становить більше 2 мільярди гривень, нині забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

«Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо», - поінформували у міністерстві.

Також наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, у 193 – за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших.

Окрім того, цьогоріч Нацполіція направила на розгляд суду більше 11 тисяч протоколів про корупцію, і з них більше 8,3 тисяч вже розглянуто, на правопорушників було накладено штрафів на 4,7 млн грн.

Як повідомлялося, 9 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

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