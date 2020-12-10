Поліція із початку року направила до суду 2,9 тисяч кримінальних справ про корупцію

Національна поліція за 10 місяців цього року направила до суду 2900 обвинувальних актів у кримінальних провадження про щодо корупції.

Про це під час V міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» заявив заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент Укрінформу.

«Національній поліції підслідно небагато корупційних злочинів, це близько 12 статей ККУ. А щодо статистики - ми за 10 місяців цього року направили до суду з обвинувальними актами 2900 кримінальних правопорушень (корупційних – ред.), з них 1,5 тисячі – це щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. У той же час за аналогічний період 2019 року було 2400 таких кримінальних правопорушень. Фактично, на 500 кримінальних правопорушень в цьому році ми направили більше до суду», - повідомив Цуцкірідзе.

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На його думку, такі дані свідчать не тільки про стрімку динаміку зростання корупційних злочинів, але і про рівень свідомості громадян, які заявляють про корупцію, а також про те, що поліція спільно з прокуратурою і судом почали більш ефективно працювати у цьому напрямі.

Цуцкірідзе констатував, що напрямів, де ще залишається корупція, дуже багато - це і фінансово-кредитна система, і банківська система, і агропромисловий комплекс, освіта, охорона здоров’я тощо.

Зі свого боку у МВС поінформували, що у 2020 році поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень, наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю.

Уточнюється, що сума збитків становить більше 2 мільярди гривень, нині забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

«Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо», - поінформували у міністерстві.

Також наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, у 193 – за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших.

Окрім того, цьогоріч Нацполіція направила на розгляд суду більше 11 тисяч протоколів про корупцію, і з них більше 8,3 тисяч вже розглянуто, на правопорушників було накладено штрафів на 4,7 млн грн.

Як повідомлялося, 9 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.