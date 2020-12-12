У відреставрованій Андріївській церкві відбувся концерт барокової музики

Відкриття після реставрації Андріївської церкви у Києві супроводжувалося концертом "Бароко крізь віки".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуці міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як зазначив міністр, лунали симфонії Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Максима Березовського та Дмитра Бортнянського. Концерт буде доступний у записі.

Ткаченко також наголосив, що колектив МКІП продовжить роботу над номінаційним досьє Андріївської церкви для визнання її об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Олександр Ткаченко відвідав концерт в Андріївській церкві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Андріївську церкву відкрили після реставрації. У неділю, 13 грудня, у ній відбудеться церковна служба, а з 15 грудня храм стане доступним для відвідування.

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Андріївська церква побудована у 1747 — 1762 за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церкву запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

18 жовтня 2018 рішенням Верховної Ради Андріївська церква передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.