Андріївську церкву відкрили після реставрації

У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву.

Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

Як зазначили у МКІП, реставрація однієї з найвідоміших барокових пам’яток України проходила в три етапи: укріплення пагорба, на якому стоїть храм, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер’єрами.

З 15 грудня церкву відкриють для відвідувачів.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що у церкві повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи.

"13 грудня у храмі проведуть першу церковну службу. Символічно, що відкриття випало на 320-річницю з народження архітектора", - зазначив Ткаченко.

Андріївська церква, побудована у 1747 — 1762 за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церкву запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

18 жовтня 2018 рішенням Верховної Ради Андріївська церква передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.

Фото: МКІП / Олександр Ткаченко / Фейсбук