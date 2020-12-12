Андріївську церкву відкрили після реставрації

Андріївську церкву відкрили після реставрації

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Укрінформ
У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву.

Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

Як зазначили у МКІП, реставрація однієї з найвідоміших барокових пам’яток України проходила в три етапи: укріплення пагорба, на якому стоїть храм, реставрація зовнішніх фасадів, робота над інтер’єрами.

З 15 грудня церкву відкриють для відвідувачів.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що у церкві повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи.

"13 грудня у храмі проведуть першу церковну службу. Символічно, що відкриття випало на 320-річницю з народження архітектора", - зазначив Ткаченко.

Андріївська церква, побудована у 1747 — 1762 за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церкву запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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18 жовтня 2018 рішенням Верховної Ради Андріївська церква передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.

Фото: МКІП / Олександр Ткаченко / Фейсбук

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