Після п’яти років реставрації Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – МКІП
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
“Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок”, - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після відвідин храму і ознайомлення з ходом ремонтно-реставраційних робіт.
Міністр також відзначив, що відновлювали не лише наповнення, але і зміст святині - метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається цьогоріч.
Як повідомлялося, в Андріївській церкві проходили ремонтні й реставраційні роботи.
Фото: mkip.gov.ua