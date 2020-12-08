У Київраді сформували сім фракцій

У Київській міській раді IX скликання сформували сім депутатських фракцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, до фракції "Єдність" у Київраді увійшли 14 депутатів (голова фракції - Олександр Омельченко), до фракції "Європейська солідарність" - 31 депутат (уповноважений представник фракції - Володимир Прокопів), до фракції "Слуга народу" - 12 депутатів (Євгенія Кулеба), до фракції "Опозиційна платформа – За життя" увійшли 12 депутатів (Михайло Наконечний), до фракції "Голос" - 9 депутатів (Григорій Маленко), до фракції "Батьківщина" увійшли 12 депутатів (голова Денис Москаль), УДАР Віталія Кличка – увійшли 29 депутатів (співголови франції - Дмитро Білоцерковець, Валентин Мондриївський).

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Як повідомлялося, п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.