Садовий склав присягу мера Львова

На першому засіданні сесії ради Львівської ОТГ у повному складі Андрій Садовий учетверте склав присягу і закликав депутатів до єдності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Андрій Садовий учетверте склав присягу мера Львова / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

На початку засідання голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький оголосив результати виборів міського голови Львова, після чого Андрій Садовий уже вчетверте склав присягу на вірність українському народу та подякував громаді за довіру і закликав до єдності.

«Передусім хочу висловити подяку всім небайдужим львівянам, які обрали владу міста на наступні 5 років. Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу – це нечувана епідемія, яка вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить, це турбота про медиків, які рятують наше життя, це вакцинація, яка вже , чи не завтра, буде нас очікувати. Ми також повинні пам'ятати про виклик війни, вона притишена, але ми прекрасно розуміємо, що триває. Нас будуть розхитувати і ззовні, і зсередини. І тут все залежить, який приклад покаже Львів. Бо багато з українців дивляться на нас як на своєрідний маяк. А ми покажемо приклад єдності та розвитку, що стане надією для багатьох громадян», - зазначив Садовий.

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Згодом урочисту присягу склали ще частина новообраних депутатів, які були відсутніми на першій «екстреній» сесії Львівської міської ради VIII скликання, що відбулася 24 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Львівська міська ТВК призначила перше засідання Львівської міськради спочатку на 3 грудня, а потім перенесла на 24 листопада. Зазначалося, що таке рішення вона ухвалила на звернення новообраних депутатів від «Європейської солідарності». Тоді Андрій Садовий звинуватив обранців «ЄС», «Варти» та «Свободи» в узурпації влади, оскільки офіційно ТВК ще не оголосило про його перемогу у виборах на голову Львівської ОТГ.

24 листопада частина депутатів Львівської міської ради зібралась на перше засідання сесії. Оскільки була присутня більшість, депутати розпочали роботу, прийняли присягу та обрали тимчасову президію.