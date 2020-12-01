Кличко склав присягу мера у Київраді

Перша сесія Київської міської ради IX скликання відкрилася у приміщенні столичної мерії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у залі зареєструвалися 107 новообраних депутатів.

На початку засідання голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова зачитала постанову ТВК та оголосила результати виборів міського голови та депутатів Київської міської ради.

Перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання/ Фото: Офіційний портал Києва

Після цього Віталій Кличко склав присягу мера Києва та отримав від ТВК посвідчення Київського міського голови.

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Також під час засідання Київради новообрані депутати отримають свої посвідчення і розпочнуть роботу.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

У Києві Віталія Кличка переобрали мером у першому турі виборів.

Фото: kmr.gov.ua