Сесію Харківської міськради призначили на 9 грудня, чи буде там Кернес - невідомо

Перша сесія нового складу Харківської міськради призначена на 9 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці обраний на виборах 25 жовтня депутатом міськради від ОТЗЖ Анатолій Родзинський.

"Не встигла 2 грудня охолонути зала засідань міськради після спірної сесії в старому депутатському складі, як міська ТВК вирішила зібрати сесію міськради у складі нових депутатів 9 грудня о 10 ранку", - повідомив депутат.

За словами Родзинського, чи відкладуть присягу Геннадія Кернеса за станом здоров'я або він узагалі не буде мером через неможливість скласти присягу - питання поки що відкрите.

"Сесія міськради на 9 грудня, це на 2 дні раніше, ніж сесія облради на 11 грудня. І це при тому, що спочатку сесію міськради раніше 20 грудня ніхто не чекав", - додав депутат.

Родзинський виклав у Фейсбуці скан постанови ТВК від 2 грудня про призначення першої сесії нового складу Харківської міськради.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня на сесії міськради старого складу внесені зміни до регламенту сесії нового складу з урахуванням відсутності в Харкові обраного мера Кернеса.

19 листопада перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що про перевибори депутатів міськради мова йти не може, оскільки вибори відбулися і вважаються завершеними.

17 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія опублікувала новий протокол про результати виборів депутатів міськради. У новому протоколі список обраних депутатів не змінився. До Харківської міськради пройшли шість політичних партій: 34 місця займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 19 - від ОТЗЖ, по 9 місць - у "Європейської солідарності" і "Слуги народу", 7 - у "Партії Шарія", 6 - у "Блоку Світличної "Разом!".

Вночі 16 вересня Кернеса літаком доправили з Харкова до берлінської клініки "Шаріте", де він лікується від коронавірусу і двостороннього запалення легенів.

25 жовтня він набрав 60,34% голосів виборців і втретє обраний мером Харкова.