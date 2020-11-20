Суд над Кернесом перенесли – підозрювані не з’явились

Київський райсуд Полтави переніс підготовче засідання у справі щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Підготовче судове засідання в справі проти Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесли. Причина - неявка учасників справи через карантин. До того ж, Кернес зараз лікується у Німеччині", - зазначив адвокат.

За його словами, чергове засідання суду призначено на 24 грудня, на 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня Київський райсуд Полтави переніс майже на два місяці підготовче засідання у справі - на 20 листопада.

З 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо Кернеса та двох його охоронців неодноразово переносили через карантин.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців і ухвалив розглянути її спочатку в суді першої інстанції.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними, їм загрожує до 15 років ув'язнення.