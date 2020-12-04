Центр Києва взяли під посилену охорону

Центр Києва взяли під посилену охорону

Укрінформ
Столичні поліцейські взяли під посилену охорону центральну частину міста під час проведення масових заходів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Правоохоронці забезпечують публічну безпеку й правопорядок під час проведення заходів за масової участі громадян у середмісті Києва. До охорони правопорядку залучені працівники структурних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для недопущення жодних правопорушень та забезпечення мирного проведення заходів, представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу.

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Водночас правоохоронці поінформували, що у зв’язку із заходами можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці та закликали водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Як повідомлялося, на 4 грудня на 9 годину раніше була анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

Ці протестувальники мітингують із вівторка.

Також у КМДА і патрульній поліції поінформували, що наразі мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

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