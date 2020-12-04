Протестувальники перекрили дорогу біля Верховної Ради

Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграммі пресслужба КМДА.

"Рух перекрито від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську", - йдеться у повідомленні.

Акція #SaveФОП під Верховною Радою / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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4 грудня о 9 годині анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.