Протестувальники перекрили дорогу біля Верховної Ради
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Укрінформ
Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграммі пресслужба КМДА.
"Рух перекрито від Кріпосного провулку до Європейської площі, а також виїзд на вулицю Інститутську", - йдеться у повідомленні.
Акція #SaveФОП під Верховною Радою / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
4 грудня о 9 годині анонсована Всеукраїнська акція протесту під стінами ВР "SaveФОП", які виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.