Під посольство Росії у Києві принесли дерев’яні хрести

Нацкорпус встановив біля посольства РФ у Києві десяток дерев’яних хрестів, під якими запалив свічки. Це перфоманс у пам’ять закатованих голодом українців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав на заході ветеран, представник Нацкорпусу Сергій Товарін.

За його словами, мета - не дати забути ті часи і головне – не лише ставити свічки у пам’ять, навчитись а захищати себе від ворогів.

На мітингу представники патріотичних сил наголошували, що українці не мають бути байдужими, щоб не відбулись такі наслідки, що українська нація не була знищена. Представник Нацкорпусу запалили смолоскипи.

Акція під посольством РФ у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

На паркан посольства вивісили плакат з написом «Пам'ятаємо, хто наші вороги», «Вбивали тоді. Вбивають зараз». Участь у заході взяли близько трехсот осіб.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.