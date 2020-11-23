SkyUp поновила польоти з Києва до Єревана

Українська авіакомпанія SkyUp відновила польоти з Києва до Єревана (Вірменія), які були призупинені через конфлікт в Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"SkyUp відновлює польоти до Єревана, а перший рейс відбудеться вже сьогодні – 23 листопада 2020 року. Літак відправляється о 23:45, а повертається із Єревана завтра, 24 листопада 2020 року, о 05:30. Відновлення авіасполучення стало можливим, як тільки ми впевнились, що здійснення польотів в регіоні безпечне", - йдеться у повідомленні.

Надалі з 1 грудня 2020 року рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп’ятниці. Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії, зокрема вартість перельоту Київ – Єреван стартує від 2241 грн без багажу, а Єреван – Київ від 2397 грн без багажу.

Як повідомлялося раніше, SkyUp з 5 жовтня призупиняв виконання рейсів до столиці Вірменії Єревана через загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

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Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнював, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.