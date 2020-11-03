SkyUp розширить польотну програму до Стамбула

Українська авіакомпанія SkyUp розширює міжнародну програму з регіонів, тому з 18 грудня відкриваються рейси до Стамбула зі Львова та Одеси.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт SkyUp.

«Рейси виконуватимуться по понеділках і п’ятницях. Літак прибуватиме в новий аеропорт «Стамбул», - зазначили в авіакомпанії.

Продаж квитків відкрито з вівторка.

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Як повідомляв Укрінформ, SkyUp протягом листопада цього року планує виконати три нерегулярних рейси Київ - Ташкент (Узбекистан) та у зворотному напрямку.