SkyUp розширить польотну програму до Стамбула
Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp розширює міжнародну програму з регіонів, тому з 18 грудня відкриваються рейси до Стамбула зі Львова та Одеси.
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт SkyUp.
«Рейси виконуватимуться по понеділках і п’ятницях. Літак прибуватиме в новий аеропорт «Стамбул», - зазначили в авіакомпанії.
Продаж квитків відкрито з вівторка.
Як повідомляв Укрінформ, SkyUp протягом листопада цього року планує виконати три нерегулярних рейси Київ - Ташкент (Узбекистан) та у зворотному напрямку.