SkyUp виконуватиме нерегулярні рейси до Ташкента у листопаді

Українська авіакомпанія SkyUp протягом листопада цього року виконає три нерегулярних рейси Київ - Ташкент (Узбекистан) та у зворотньому напрямку.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

«У листопаді 2020 року авіакомпанія SkyUp виконає три нерегулярних рейси за маршрутом Київ – Ташкент – Київ. Польоти відбудуться 12, 19 та 26 листопада. За подальшими оновленнями розкладу рейсів слідкуйте на нашому сайті», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл Державіаслужби на виконання чартерних рейсів до Ташкента два рази на тиждень.

Квитки на рейси вже доступні від 8 078 грн в один бік із усіма зборами та одним місцем багажу. Придбати їх можна на офіційному сайті авіакомпанії.

У SkyUp нагадують, що з 1 жовтня 2020 року для в’їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до прибуття в країну.

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З 28 вересня 2020 року в Україну дозволений в’їзд громадянам інших країн. За даними МОЗ України від 2 жовтня, Узбекистан входить до «зеленої» зони, тому після в’їзду в Україну не потрібно самоізолюватися чи здавати ПЛР-тест.