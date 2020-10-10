SkyUp у жовтні виконає два нерегулярні рейси до Ташкенту з Києва

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виконає два нерегулярні рейси за маршрутом Київ – Ташкент – Київ 15 та 29 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що квитки вже можна придбати на сайті SkyUp. В компанії додають, що з 1 жовтня 2020 року для в’їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття в країну.

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Як повідомлялося, із 28 вересня в Україну дозволений в’їзд громадянам інших країн. За даними МОЗ України від 2 жовтня, Узбекистан входить до «зеленої» зони, тому після в’їзду в Україну не потрібно самоізолюватися чи здавати ПЛР-тест.