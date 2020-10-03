МАУ та SkyUp скасували найближчі рейси до Вірменії

Авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» та SkyUp скасували рейси до столиці Вірменії Єревана 5 жовтня через загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МАУ та портал avianews.

Зокрема, у МАУ поінформували, що за підсумком ризиків було вирішено скасувати четвертий регулярний рейс Київ-Єреван PS611, запланований на понеділок, 5 жовтня, о 17:10 UTC.

"Наразі ми прийняли рішення про скасування рейсу 5 жовтня 2020 р. На превеликий жаль, ситуація в регіоні залишається нестабільною", - зазначили у пресслужбі авіакомпанії.

Водночас SkyUp оголосила про скасування рейсів Київ-Єреван 2 і 5 жовтня через застосування системи ППО поблизу столиці Вірменії.

"За таких умов авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. SkyUp продовжував виконувати рейси Київ-Єреван, доки це залишалося безпечним", — заявили в авіакомпанії.

Як повідомлялося, раніше авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відтермінувала початок виконання рейсів до Баку до кінця жовтня через обмеження в’їзду на територію Азербайджану у зв’язку з черговим продовженням карантинних заходів.

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Уранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.