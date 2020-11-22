Білоруський активіст 7 годин простояв на колінах біля посольства Білорусі в Києві

У суботу, 21 листопада, білоруський активіст Антон Лукашук 7 годин простояв на колінах і в наручниках перед будівлею посольства Білорусі в Києві на знак солідарності з репресованими співвітчизниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами активіста, мета його акції - привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня, яке панує в Білорусі, і попросити його спростити перебування білоруських громадян в Україні.

В даний час білоруси можуть перебувати в Україні 90 днів протягом шести місяців без реєстрації з можливим продовженням терміну перебування при наявності підстав.\

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.